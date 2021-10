Enem: termina neste sábado o prazo de recurso para uso de nome social

publicidade

Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os dias 14 e 26 de setembro têm até as 23h59 deste sábado para entrar com recurso referente a atendimento especializado e tratamento por nome social. Para isso, os interessados devem inserir novos documentos comprobatórios via Página do Participante.

A documentação será analisada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e os resultados devem ser divulgados a partir do dia 18 de outubro.

Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), entre 14 e 26 de setembro, isentos que não compareceram ao Enem 2020 puderam se inscrever na edição 2021. Ao todo, foram 280.145 inscritos durante esse período.

Para esses participantes, as provas serão aplicadas nas mesmas datas do Enem PPL – exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) - nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Todos os inscritos neste período foram isentos do pagamento da taxa de inscrição.

Provas em Novembro

Para os participantes que se inscreveram no período regular, as provas do Enem, tanto na versão impressa como digital, serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. O número corresponde ao total de participantes das duas versões do exame é de 3.389.907 inscritos confirmados, o menor desde 2009.