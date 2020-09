Porto Alegre apresenta plano de retorno às escolas para ensino fundamental e médio

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre apresentou, na manhã desta terça-feira, uma proposta de protocolos de segurança e calendário para o retorno das aulas para mais de 30 representantes de escolas de ensino fundamental e médio da Capital. A série de reuniões com o setor começou na semana passada com escolas de educação infantil, escolas conveniadas e estatais, além de representantes pelo transporte escolar.

Pela proposta, as aulas para o 3º ano do ensino médio, educação profissional e EJA começam em 5 de outubro. No dia 13 do mesmo mês, fica autorizada a alimentação em todas as escolas, além de atividades de apoio. As aulas para o ensino fundamental 1 iniciam-se no dia 19. Em 11 de novembro, começam as aulas para o fundamental 2 e restante do ensino médio. As atividades da educação infantil retornam em 28 de setembro, com abertura para alimentação, atividades de apoio e adaptação.

Dentre os protocolos está o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas para escolas de ensino fundamental e médio; evitar contato entre as turmas com escalas para intervalos, uso de refeitório, entrada e saída, entre outras áreas comuns; limite de uma pessoa por vez em espaços de convivência, como sala dos professores, salas de descanso; evitar a presença de pais, cuidadores e outros visitantes no interior da escola; uso de máscara obrigatória a partir do ensino fundamental 2 e higiene dos ambientes.