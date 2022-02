Ano letivo começa com turno integral em cinco escolas de Porto Alegre

publicidade

Os cerca de 40 mil alunos do Ensino Fundamental voltaram às aulas a partir da manhã desta segunda-feira, 21, na rede pública municipal de Porto Alegre. Destes, 1,6 mil dentro da modalidade de ensino integral, com a implementação do “Programa Mais Tempo na Escola” em cinco das 56 escolas municipais.

No primeiro dia, no entanto, quem sentou nas carteiras e prestou atenção às professoras foram os pais. Esse cenário foi presenciado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Neusa Goulart Brizola, no bairro Cavalhada.

Nesta escola, as primeiras horas do novo ano letivo foram reservadas à orientação dos pais dos alunos. Primeiro, foram projetados slides apresentando professores, profissionais e informações de como serão as aulas em turno integral.

“Pensamos que precisávamos orientar os pais e a comunidade escolar sobre esse projeto diferenciado”, explica a diretora da escola, Soraia Dornelles Marques. Depois da apresentação, os pais seguiram com os filhos para as salas de aula, onde professoras reforçaram orientações sobre a mudança.

Soraia mostra entusiasmo com a implementação do programa. “Foi um projeto onde a secretária municipal de Educação, Janaina Audino, esteve ao nosso lado para construir”. A diretora frisa que no novo formato, os estudantes terão contato com disciplinas da grade curricular nos dois turnos, diferente do modelo integral do passado, onde um dos turnos era destinado a atividades lúdicas ou pedagógicas paralelas.

Os pais também se mostraram felizes com o turno integral. “Como sou eu quem trago e busco as crianças, fica melhor. Vou poder procurar emprego, que o mais importante, sabendo que eles não estão na rua”, dia a dona de casa Bianca Hoppe, 30, que tem três filhos matriculados na escola: Isabely, 11, José Vitor, 9, e Rafael, 7.

Mãe dos estudantes Taylor, 10, e Maik, 8, Débora Rodrigues do Nascimento, 40, vai na mesma linha. Desempregada, ela faz e vende salgados na rua e afirma ficar mais tranquila por saber que os filhos estão na escola. “A escola dá muita estrutura para desenvolver os alunos. Vai fazer diferença”, diz.

São atendidos 420 alunos na unidade, que aguarda a chegada de mais professores e profissionais na área da limpeza e alimentação. A prefeitura realizou, a fim de contemplar todas as escolas, a seleção temporária de novas equipes de cozinha e de serviços gerais, que começaram a se integrar às escolas a partir da última sexta-feira, 18. No entanto, a complementação dos quadros deve se dar somente nesta terça-feira, 22.

Além da EMEF Neusa Goulart Brizola, a EMEF Porto Novo e EMEF Professor Gilberto Jorge foram totalmente integralizadas, atingindo os alunos do 1º ao 9º ano. Já na EMEF Mário Quintana e EMEF Professora Ana Íris do Amaral foram parcialmente integralizadas para alunos do 1º ao 4º ano.

O critério de seleção das escolas se deu pelo espaço físico, infraestrutura, histórico de atendimento integral, reorganização das matrículas e localização em diferentes regiões de vulnerabilidade social.