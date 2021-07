Buscas pelos bombeiros desaparecidos no incêndio na SSP-RS completam uma semana

publicidade

O incêndio que destruiu a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, completou uma semana nesta quarta-feira sem que os dois bombeiros que desapareceram no combate às chamas fossem encontrados.

Apesar disso, as equipes de busca seguem o trabalho de forma ininterrupta. De acordo com o comandante do 1º BBM, tenente-coronel Eduardo Estêvam Rodrigues, os esforços estão concentrados em um núcleo onde ficavam os corredores de acesso comum da edificação.

Por se tratar de um local de passagem, este é o provável ponto onde os dois homens estão localizados. “Existe alta probabilidade de encontrarmos os bombeiros militares desaparecidos. Estamos a postos e não sairemos daqui enquanto não os encontrarmos”, afirmou Rodrigues.

De acordo com o tenente-coronel, todo o trabalho desta quarta se concentrou neste local. Ainda segundo o comandante, que coordena as buscas, os cães farejadores também estão a todo momento passando pelo local para verificar a possível localização dos servidores. Todos os cuidados ainda precisam ser tomados com relação à estrutura colapsada, devido a novos riscos de queda.

Equipes trabalharam o dia inteiro em local onde ficava corredores do prédio da Secretaria da Segurança Pública. Por se tratar de local de passagem, este é o provável ponto onde estão os dois bombeiros desaparecidos. Incêndio completa uma semana hoje. @correio_dopovo pic.twitter.com/wFcFuG8pfc — Henrique Massaro (@henriquemassaro) July 21, 2021

Um total de 117 pessoas, entre bombeiros militares e técnicos, foram mobilizadas ao longo da quarta-feira. Entre elas, havia oito células das Forças de Resposta Rápida (FR2), com 43 militares, atuando no trabalho de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC), mais uma célula das Equipes de Busca e Salvamento, com sete militares.

Esses grupos eram responsáveis pelas incursões na área de escombros. Paralelamente, seguia o trabalho de remoção de destroços para ampliar os acessos à edificação.

Veja Também