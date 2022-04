Prefeitura de Porto Alegre reforça segurança no Hospital Álvaro Alvim

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre reforçou o policiamento no desativado Hospital Álvaro Alvim na tarde desta terça-feira. Uma força-tarefa visitou as instalações do prédio no Bairro Rio Branco para alinhar as ações. Nos últimos meses, o imóvel, que já pertenceu à Ulbra, passou a ser alvo de danos e furtos.

Conforme o Executivo, a Guarda Municipal reforçará o patrulhamento do local, que conta com segurança privada. "Vamos ampliar a segurança no local e no entorno para barrar o registro de crimes e vandalismo no prédio", afirmou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

Outro ponto será realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb), que fará uma ação de limpeza no entorno do complexo e a manutenção da rede de iluminação pública. De forma emergencial, correntes serão instaladas no portão até a conclusão do muro. A entrada principal ocorre pela rua Professor Álvaro Alvim. O local conta com uma guarita.

Leilão

O governo federal marcou para 27 de abril um novo leilão para venda do complexo, pelo valor mínimo de R$ 17,2 milhões. Em 8 de março, o Ministério da Economia tentou vender o hospital pelo valor de R$ 23 milhões, mas nenhum interessado apareceu.

