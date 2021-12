Sobrevivente da Kiss se emociona e precisa de atendimento médico durante o julgamento

publicidade

A sobrevivente Jéssica Montardo Rosado, de 33 anos, foi a segunda a depor nesta quinta-feira no julgamento do Caso Kiss. O depoimento da vítima foi carregado de bastante emoção e, por volta do meio-dia, ela precisou de atendimento médico no Foro Central de Porto Alegre após um breve intervalo determinado pelo juiz Orlando Faccini Neto.

A vítima, que estava na Kiss no momento do incêndio, chorou várias vezes ao relembrar a morte do irmão, Vinícius Montardo Rosado, de 26 anos. Jessica contou que irmão conseguiu ajudar mais de dez pessoas a sair da boate. "Meu irmão é a melhor coisa que tive na vida, que tenho ainda", disse.

"Ele tinha muitos amigos lá dentro. Ele jamais viraria as costas. Acho que no pensamento dele, eu ainda estava lá dentro. O Vinícius sempre foi solidário. Eu não perdi um irmão, eu ganhei um irmão por 26 anos. Ele jamais seria o mesmo se tivesse voltado pra casa", acrescentou.