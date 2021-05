Autor da chacina em creche de Saudades, em Santa Catarina, é interrogado pela Polícia Civil

publicidade

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou a realização do interrogatório do autor da chacina na creche Pro-Infância Aquarela, ocorrida há exatamente uma semana na cidade de Saudades, na região Oeste do Estado. Fabiano Kipper Mai, 18 anos, foi ouvido pelo delegado Jerônimo Marçal e equipe na tarde de segunda-feira no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó. O agressor está internado depois que ficou ferido ao tentar se matar logo após cometer o ataque, que deixou cinco mortos.

Uma nota oficial foi divulgada pela instituição policial. O depoimento do acusado durou cerca de uma hora. “O teor do interrogatório não pode ser divulgado, pois ainda restam algumas diligências a serem adotadas até a finalização do inquérito policial, que deverá ocorrer ainda nesta semana. A Polícia Civil de Santa Catarina se manifestará oficialmente ao final das investigações”, informou no comunicado.

Investigação

Segundo o delegado regional Ricardo Casagrande, o jovem falou sobre o fato, mas maiores detalhes sobre a versão apresentada para o crime não serão revelados por enquanto pela Polícia Civil. Um dos objetivos da investigação é descobrir a motivação do crime e também se o agressor teve ajuda de outras pessoas, além de apurar se o mesmo participava de um fórum anônimo de extrema-direita na deep web. Os membros deste grupo teriam reivindicado e comemorado o ataque contra a creche.

Na manhã de segunda-feira, o HRO divulgou um boletim médico do estado de saúde do jovem. Conforme informações, ele apresentou melhora e com possibilidade de receber alta a partir desta terça-feira . Como teve a prisão preventiva decretada, o agressor deve ser encaminhado ao sistema prisional tão logo deixe o hospital, onde está sob custódia

Na quinta-feira passada, a Justiça negou o pedido de exame de sanidade mental do rapaz, solicitado pela defesa. Fabiano Kipper Mai foi autuado em flagrante por cinco homicídios e uma tentativa de homicídio triplamente qualificados. As qualificadoras dos crimes foram motivo torpe, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e utilização de meio cruel.

Vítimas

As vítimas fatais foram a professora Keli Adriane Aniecevski, 30 anos; a agente educadora Mirla Amanda Renner Costa, 20 anos; além dos bebês Sarah Luiza Mahle Sehn, de um ano e sete meses; Anna Bela Fernandes de Barros, de um ano e oito meses; e Murilo Massing, de um ano e nove meses. Todas foram golpeadas até a morte por uma espada tipo ninja dentro da creche na manhã de terça-feira passada, dia 4.