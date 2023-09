Boate Kiss: Novo julgamento ocorre em 20 de novembro

publicidade

Um novo júri do caso Kiss deve ocorrer em Porto Alegre no dia 20 de novembro, como definiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) nesta quarta-feira (5).

Em nota, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) anunciou que a promotora de justiça Helena Callegari vai atuar mais uma vez em plenário.

“Tão logo houve a decisão do Superior Tribunal de Justiça mantendo a anulação, houve uma preocupação do Ministério Público de que o julgamento acontecesse da forma mais breve possível. Nós estamos num processo que se arrasta por dez anos e precisamos de uma resposta pra que todos possam descansar e pra que a gente possa finalmente dizer que a sociedade está julgando e decidindo e tomando um rumo pra esse processo”, disse a promotora, na nota.

