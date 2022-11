Caso Eliseu: júri condena um réu e absolve outro na madrugada desta quinta-feira em Porto Alegre

publicidade

O julgamento de mais dois réus no Caso Eliseu foi encerrado na madrugada desta quinta-feira com a condenação de um deles a uma pena total de 35 anos e 15 dias de reclusão e 1 ano e 8 meses de detenção. Ele não poderá recorrer da sentença em liberdade, tendo sido decretada a sua prisão em plenário, sendo sentenciado por homicídio qualificado, receptação de veículo automotor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fraude processual e bando armado. Já o outro réu, apontado como quem ajudou na organização do crime, foi absolvido pelos jurados.

Ambos foram acusados de participação na morte do ex-secretário de saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, ocorrida na noite de 26 de fevereiro de 2010 no bairro Floresta, na Capital. O Tribunal do Júri foi presidido pelo Juiz de Direito Thomas Vinícius Schons, do 1º Juizado da 1ª Vara do Júri da Capital, desde a manhã da última terça-feira. Dez testemunhas foram ouvidas e os dois réus foram interrogados os dois réus.

O Conselho de Sentença foi formado por cinco homens e duas mulheres. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS)foi representado pelos Promotores de Justiça Eugênio Paes Amorim e Lúcia Helena Callegari. Para a acusação, Eliseu Santos foi morto por vingança, após ter descoberto um esquema de corrupção na Secretaria Municipal da Saúde, envolvendo assessores e membros de empresa responsável pela vigilância dos postos de saúde da Capital. As defesas dos dois réus foram realizadas pelo advogado Marcos Vinicius Barrios e pela Defensora Pública Tatiana Boeira.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), outros dois réus foram condenados a 27 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção em 21 de maio de 2016, um outro sentenciado a 32 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção em 22 de setembro deste ano e ainda um acusado de ser mandante condenado a 42 anos e dois meses de reclusão em 19 de outubro passado.

O próximo júri está marcado para o dia 12 de dezembro e terá mais três réus. Existem ainda outros dois acusados, cujo processo está em fase de instrução processual.