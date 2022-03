Forças de segurança preparam forte ação de estratégia contra onda de violência em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil (PC) e Brigada Militar (BM) estão preparando uma forte ação de estratégia nos próximos dias para acabar com a recente onda de violência, com confrontos e homicídios, em Porto Alegre. A informação é do diretor da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, delegado Eibert Moreira Neto, na manhã desta quarta-feira à reportagem do Correio do Povo.

“As investigações estão andando”, assegurou. “Vai dar um impacto bem forte”, previu. “Estamos mobilizando todo o nosso efetivo da Capital e a Inteligência está dando suporte”, frisou o diretor.

Conforme o delegado Eibert Moreira Neto, um dos objetivos da investigação, junto com um trabalho de inteligência de ambas as corporações, é identificar os autores dos crimes. Segundo ele, a recente violência é decorrente de um conflito entre duas facções criminosas, sendo uma nascida em Porto Alegre e a outra originada no Vale do Rio dos Sinos. “As ordens vêm de dentro dos presídios, de todos os lados”, observou.

De acordo com o delegado Eibert Moreira Neto, ao menos nove ataques entre as duas facções nas últimas duas semanas, com saldo de sete mortos, estão sendo apurados. O motivo do estopim do conflito ainda não foi confirmado. Ele avaliou que os ataques, todos pulverizados em vários pontos da cidade, não são “uma tomada de território, mas represálias e revides”.

A Região Metropolitana, lembrou, também está sendo monitorada, pois os conflitos podem se estender para fora da Capital.

Com o reforço de policiamento ostensivo da Brigada Militar no período noturno, os criminosos decidiram atacar os rivais durante o dia. Na manhã desta quarta-feira foi registrada uma execução no bairro Medianeira. Dois suspeitos foram detidos com armas.