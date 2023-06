Justiça condena avô que estuprou neta pequena em Canoas

publicidade

Um avô foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pelo estupro da neta em Canoas. O crime ocorreu entre 2020 e 2021. Na época, o idoso tinha 73 anos de idade e a vítima estava com 11 anos. A sentença foi proferida nessa segunda-feira pelo Juiz de Direito Jaime Freitas da Silva, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas. Cabe recurso da decisão.

A mãe da vítima, filha do acusado, residia com a menina no mesmo terreno do estuprador. Segundo o magistrado, as provas apontaram que o réu aproveitava-se das ocasiões em que ficava sozinho com a neta e praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal, acariciando libidinosamente as pernas da menina. Sob ameaças de que se contasse algo para alguém ou para a mãe, elas não teriam onde morar, o avô manteve relações sexuais com a vítima.

O réu ainda pedia que a neta enviasse fotos e vídeos sem roupa. A mãe descobriu o crime por meio de um desses vídeos. No telefone celular da filha, ela encontrou um vídeo da menina sem roupa. Ao questioná-la sobre as imagens, a menina revelou os abusos sexuais praticados pelo avô, que ao ser confrontado teria admitido o cometimento dos crimes.

Na fase de instrução do processo, a mãe e a vítima, ouvidas pelo sistema de depoimento especial, confirmaram os fatos. Durante o interrogatório, o acusado optou por permanecer em silêncio. O laudo psicológico, elaborado pelo Instituto Médico Legal, também apontou "situações compatíveis com a hipótese de violência sexual", praticada pelo avô, além de sinais de sofrimento psíquico da vítima. O processo tramita em segredo de justiça.

Veja Também