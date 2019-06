Justiça condena três réus pela morte do traficante Teréu dentro da Pasc

publicidade

Os primeiros três réus envolvidos no assassinato do traficante Teréu foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Com duração de cerca de 15 horas, o júri popular presidido pela juíza Karen Luise Vilanova Pinheiro, titular da 1ª Vara do Júri, começou na manhã de segunda-feira e encerrou-se apenas no início da madrugada desta terça-feira no Foro Central de Porto Alegre.

Luciano Alves Pereira e Rudinei Pereira da Silva receberam pena de 27 anos de reclusão, enquanto Rudinei Henrique de Abreu teve pena de 26 anos de reclusão. Todos já encontravam-se recolhidos no sistema prisional por outras condenações. Na acusação atuaram os promotores de Justiça Lúcia Helena Callegari e Eugênio Paes Amorim. Na defesa estiveram os advogados criminalistas Tatiana Vizzotto Borsa, Fabiano Feliciano dos Santos, Camila Kersch de Moraes e Mateus Marques Conceição. No dia 04 de julho, está marcada a sessão de julgamento de mais três envolvidos e, no dia 08 de agosto, os últimos dois réus. O processo deveria ter um nono acusado, mas ele faleceu em 2016.

A morte de Teréu ocorreu na manhã do dia 7 de maio de 2015, quando ele foi rendido e asfixiado no interior do refeitório A da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). Imagens de uma câmera de monitoramento no interior da ala registraram tudo. Todos foram denunciados pelo Ministério Público em junho daquele ano pelo crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.