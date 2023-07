Justiça Militar absolve PMs por ocultação de cadáver no Caso Gabriel

publicidade

O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul absolveu em relação à ocultação de cadáver os três policiais militares investigados no caso da morte do jovem Gabriel Marques Cavalheiro, 18 anos, em agosto do ano passado em São Gabriel. O julgamento começou na manhã dessa quinta-feira e terminou na madrugada desta sexta-feira no Conselho Permanente da Justiça Militar, em Porto Alegre. O sargento Arleu Jacobson e o soldado Raul Pedroso foram absolvidos também por falsidade ideológica referentes à inserção de dados falsos no boletim de ocorrência, mas o soldado Cleber Renato Ramos de Lima foi condenado a um ano de reclusão pelo mesmo delito.

Na Justiça Militar atuou o promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Luiz Eduardo de Oliveira Azevedo. Ele já anunciou que vai recorrer da decisão com um recurso.

Já na Justiça Comum, eles são acusados por homicídio doloso triplamente qualificado, mas o julgamento ainda não tem data para ser realizado. Todos permanecem, portanto, recolhidos no Presídio Policial Militar, na Capital.

Gabriel Marques Cavalheiro foi visto pela última vez em 12 de agosto de 2022, após abordagem da Brigada Militar, em São Gabriel. No dia 19 do mesmo mês, o corpo dele foi encontrado em um açude, na localidade de Lava Pés. A vítima residia em Guaíba e estava na cidade para prestar serviço militar obrigatório. Segundo o laudo do Instituto-Geral de Polícia (IGP), o jovem morreu por hemorragia interna, provocada por um objeto contundente na coluna cervical.