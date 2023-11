Quem são os líderes da Família do Sul, nova facção alvo da Polícia Civil em Porto Alegre

publicidade

A Operação Senhores do Altomonte, deflagrada pela Polícia Civil para desarticular a união entre traficantes das zonas Sul e Norte de Porto Alegre, já prendeu 61 pessoas. Segundo a corporação, os criminosos formaram uma organização criminosa chamda 'Família do Sul', com o intuito de dominar pontos de tráfico.

O Correio do Povo, apurou que os suspeitos apontados como líderes da nova facção foram alvo de mandados de prisão preventiva, mesmo com a maior parte deles já cumprindo pena no sistema prisional.

Uma das lideranças seria Jackson Peixoto Rodrigues, o 'Nego Jackson', que cumpre pena na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). Acumulando mais de 37 anos de condenações, o traficante do bairro Vila Jardim é apontado como o principal articulador da Família do Sul.

Apesar de ter sido tranferido para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em setembro do ano passado, Marlon de Abreu Azevedo também foi alvo da ação. Conhecido como 'Milico' ou 'Marlon da V7', ele é investigado por 17 homicídios doloso, organização criminosa, trafico de drogas e lavagem de dinheiro.

Rodrigo Afonso Bandeira dos Santos, conhecido como 'Rodrigo da Correntes', também foi alvo da ação. Até então considerado liderança de uma facção com base no Vale do Sinos, a aproximação dele com a Família do Sul levanta suspeitas sobre o rompimento dele com antigos aliados. Preso em outubro, após quase um ano na lista de procurados da Interpol, ele cumpre pena na Pasc.

Outro apenado da Pasc que também foi alvo é André Vilmar de Souza, o 'Nego André'. Após inicialmente ter concordado com a proposta da Família do Sul. A mãe e a irmã dele foram presas temporariamente, suspeitas de estarem repassando mensagens do líder a subordinados.

Leonardo de Souza, o 'Nego Leo', teve prisão decretada mas está foragido. Ele foi preso em agosto de 2021, na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabalero. Apontado como braço direito de Nego Jackson, ele chegou cumprir pena na Pasc, mas teve a prisão preventiva revogada em março.

Dezimar de Moura Camargo, o Tita, foi preso nesta manhã no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Mesmo com condenações que ultrapassam 31 anos, ele cumpria pena através de monitoramento com uma tornozeleira eletrônica.

Thiago Gonçalves Farias, o Chitos ou Chitão, também teve prisão decretada, mesmo já cumprindo pena na Penitenciária Estadual de Porto Alegre (Pepoa). Ele é apontado como matador de um grupo com origem na Vila Cruzeiro.

Outros preso é Fábio Rodrigues Oliveira, o Rostão, apontado como gerente do tráfico na zona Sul.

Carlos Raimundo Alves Junior, o Ninho,é alvo de mandado mas está foragido. Ele já foi considerado o assaltante de bancos mais procurado de Esteio.