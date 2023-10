Dono de empresas que negociaram com a Smed depõe em CPI da Câmara de Porto Alegre

publicidade

O dono das empresas Inca Tecnologia e Astral Científica, Sérgio Bento Araújo, foi ouvido, nesta segunda-feira, nas CPIs da Educação da Câmara de Porto Alegre. Em 2022, ambas as empresas fizeram negócios com a secretaria de Educação da Capital, envolvendo a venda de livros e materiais pedagógicos, que resultaram em um montante de R$ 43,2 milhões. O nome de Araújo, que responde por mais de uma empresa do ramo, está envolvido em processos judiciais que limitam a atuação de negociações em nível federal.

Questionado pelos vereadores de oposição sobre sua relação com Jailson Ferreira da Silva, nome que figura entre as compras investigadas na Comissão e que possui relação com as empresas de Araújo, o mesmo disse que ele é apenas um ‘representante’ da Inca e Astral, não tendo relação empregatícia formal. Apesar disso, não foi conclusivo sobre qual modalidade de contrato é exercida entre eles e não soube informar porque Jailson, que é representante das suas empresas, realizou a logística dos materiais vendidos pela empresa ganhadora do certame o qual as companhias de Araújo perderam, a Sudu.