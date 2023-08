Eleições 2024: Prefeito de Gravataí ingressa no PSDB na quinta-feira

publicidade

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon vai assinar a ficha de filiação no PSDB na próxima quinta-feira, às 14h. Em ato na sede estadual do partido, no Centro Histórico da Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite, do presidente estadual, deputado federal Lucas Redecker, e outros parlamentares, Zaffa, como é conhecido, vai confirmar a migração para os tucanos, após ser sondado também pelo PP. Ele disputará a reeleição em 2024.

Zaffa justificou a escolha por ser um partido de centro-direita com um viés moderado, que defende bandeiras similares às suas e tem em Leite uma "personalidade nacional". Ele cita como exemplo as privatizações, principalmente da Corsan, que têm seu apoio. Gravataí foi um dos municípios que recebeu o pagamento de outorgas da Aegea no mês passado.

O movimento é uma cisão com Marco Alba (MDB), seu apoiador na eleição de 2020. Alba, que foi contra o apoio do MDB a Eduardo Leite no pleito de 2022, vai concorrer a prefeito de Gravataí, cargo que já ocupou por dois mandatos. A decisão "fechou sua porta" para tentar a releição, segundo Zaffa, que buscou uma nova sigla.

Além da disputa entre os ex-aliados, o ex-prefeito Daniel Bordignon (PT) estará na disputa, possivelmente ao lado de Dimas Costa (PSD). No último final de semana, em evento que celebrou o aniversário de Dimas, secretário estadual adjunto de Esportes, o tom dos discursos foi de união, sem sinalizar, no entanto, a ordem de uma provável chapa formada por ambos.

O PSDB, que tem Leite como presidente nacional, vem em um processo de prospecção de novas lideranças. No dia 20 de julho, o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, ex-PTB, filiou-se ao partido em evento que também contou com a presença do governador.