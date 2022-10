"É apenas uma prorrogação", afirma Lula ao projetar 2º turno

publicidade

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a vantagem de votos obtida nas eleições deste domingo e contemporizou ir mais uma vez para a disputa do segundo turno. "Quero dizer para vocês que vamos ganhar essas eleições. É apenas uma prorrogação", enfatizou o candidato do PT em discurso oficial antes de seguir para evento na avenida Paulista. Com 99,29% das urnas apuradas, Lula tinha 48,26% dos votos válidos (56.688.413). Bolsonaro, por sua vez, obtinha 43,4% (50.903.957).

"Para desgraça de alguns, tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro ir para a rua, fazer comício, subir em caminhão e discutir com a sociedade brasileira", destacou Lula. Ele também projetou o confronto direto com Jair Bolsonaro nos debates. "Vai ser a primeira chance de fazer um debate com o presidente para saber se ele vai continuar contando mentiras, ou, pela primeira vez, falar a verdade com os brasileiros", desafiou. "Vamos deixar o segundo turno para debater só com ele, fazer comparações do Brasil que ele construiu e o que nós construímos. A qualidade de vida e a alegria do povo."

Lula também agradeceu à imprensa e parabenizou todos os candidatos eleitos em primeiro turno. "Independemente do partido. Se são contra ou a favor, não tem problema. Quero agradecer ao povo brasileiro por esse gesto de generosidade", comentou.

O ex-presidente reforçou, mais uma vez, que a vitória foi apenas adiada, como nas eleições de 2002 e 2006. "Nunca ganhei no primeiro, todas foram no segundo. É chance de amadurecer propostas e conversar com a sociedade, construir um leque de alianças e apoio antes de ganhar para mostrar o que vai acontecer."

