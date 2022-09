Análise de registros de candidaturas no Rio Grande do Sul será antecipada, prevê Moesch

publicidade

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargador Francisco Moesch, acredita que a análise dos pedidos de registros de candidaturas no Rio Grande do Sul será concluída antes do prazo final. A previsão é que até a próxima sexta-feira, dia 9 de setembro, as candidaturas já estarão validadas ou não. O prazo da Justiça Eleitoral para a análise é dia 12 de setembro. A manifestação foi feita durante visita à Casa do Correio do Povo na Expointer, neste sábado.

Segundo o presidente do TRE-RS, as apurações estão ocorrendo sem problemas, o que representa êxito na atuação da Justiça Eleitoral. Por exemplo, todos os pedidos de registro de candidaturas ao governo do Estado já foram analisadas. Dos 11 pedidos, dez foram deferidos e um, o de Paulo Roberto, solicitou a renúncia. No caso da disputa ao Senado, ainda existem dois pedidos, entre os dez, aguardando julgamento.

A análise envolve avaliar se a documentação apresentada pelos partidos políticos, federações e coligações está de acordo com o previsto nas normas eleitorais e se os candidatos preenchem os requisitos previstos na Constituição Federal e na Lei de Inelegibilidades para concorrer aos cargos pleiteados.

