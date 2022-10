Ana Amélia vota em Canela e diz estar confiante

publicidade

Ana Amélia Lemos (PSD), candidata ao Senado, votou no Esporte Clube Serrano, em Canela, na Serra, onde tem residência. A ex-senadora disse estar confiante na vitória no pleito.

"Estou otimista com a campanha e com o resultado que virá hoje à tarde. Fiz uma campanha propositiva e respeitosa. Mostrei aos eleitores gaúchos o que fiz no primeiro mandato, com economia de 70% de recursos públicos," ressaltou.

Após registrar seu voto, ela iniciou o deslocamento para Porto Alegre, onde irá acompanhar o resultado das eleições em uma sala reservada no Hotel Plaza São Rafael. Depois, irá para o comitê central da coligação Um Só Rio Grande.

