Atentado contra seção eleitoral mobiliza a BM em Porto Alegre

A Brigada Militar foi acionada para atender uma tentativa de incêndio contra a seção 071 da 161º zona eleitoral no Colégio Estadual Engenheiro Ildo Meneghetti, na rua Eugênio Rodrigues, no bairro Restinga. O atentado mobilizou o 21º BPM no final da madrugada deste domingo.

Conforme a BM, o vigilante da escola relatou que foi efetuar uma ronda e sentiu cheiro de fumaça. Ele deparou-se com dois indivíduos tentando atear fogo na rede de vôlei na quadra de esportes. Os indivíduos, que estavam de capuz no rosto e roupas escuras, pularam o muro e fugiram.

O vigilante foi então averiguar a situação e percebeu que os mesmos atearam fogo em uma lixeira. Já na sala n°11, onde funciona a seção 071 da 161° zona eleitoral, os dois indivíduos abriram uma das janelas e jogaram papéis e uma garrafa pet em chamas na tentativa de colocar fogo no local onde estava uma urna eletrônica. O equipamento não foi danificado, pois o vigilante apagou a tempo as chamas.