BM descarta uso do Batalhão de Choque para retirar manifestantes do Centro de Porto Alegre

Manifestantes seguem acampados na manhã deste sábado na avenida Padre Tomé, no Comando Militar do Sul. Cerca de 200 pessoas estão ocupando parte da via. A rua Sete Setembro está liberada e não houve a ação prometida do Batalhão de Choque da BM para retirada do grupo, que poderia ocorrer a partir das 5h30min. O clima está tranquilo na região.

Muita gente passou a madrugada no local. Insatisfeitos com o resultado da eleição, os manifestantes carregam bandeiras do Brasil e colocam diversas faixas no Comando Militar do Sul (CMS). Policiais militares estiveram no local e informaram que o Batalhão de Choque não será acionado.

Os apoiadores de Jair Bolsonaro estão Centro Histórico desde o anúncio do resultado das eleições presidenciais. Entre as pautas, pedem intervenção das Forças Armadas e alegam suposta fraude no processo eleitoral.

Manifestantes seguem acampados na avenida Padre Tomé, no Comando Militar do Sul. Cerca de 200 pessoas estão ocupando parte da via. A rua Sete Setembro está liberada. Não houve a ação prometida do Batalhão de Choque da BM para retirada do grupo. ⁦@correio_dopovo⁩ pic.twitter.com/nFl9TBZXCh — Felipe B. S. (@felipe_BSamuel) November 12, 2022

O eletricista Marco Aurélio Selayaran, 62, chegou às 18h de sexta-feira. Passou toda madrugada no local. Agora limpa a sujeira deixada por manifestantes na Rua Sete de Setembro em frente ao museu do CMS. “Já fui a Brasília participar dos atos de 7 de setembro”. @correio_dopovo pic.twitter.com/JNdh6k0Itr — Felipe B. S. (@felipe_BSamuel) November 12, 2022

Uma viatura da BM está no local. Em princípio, não há nenhuma ação dos policiais militares. Clima segue tranquilo no Centro Histórico. Grupo mantém barracas instaladas na avenida Padre Tomé. Algumas pessoas passam no local e prometem reforçar ato. @correio_dopovo pic.twitter.com/2SsVk8KLut — Felipe B. S. (@felipe_BSamuel) November 12, 2022

Nesta sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados atuem para desobstruir vias que estejam ocupadas por manifestantes em todo o país.

No despacho, o ministro determina que as forças de segurança apliquem multa de R$ 100 mil por hora para caminhoneiros e identifiquem pessoas e empresas que estejam financiando ou apoiando os integrantes de atos antidemocráticos. O ministro afirma que as forças devem atuar para liberar o acesso aos prédios públicos e no entorno dos locais.

Foto: Mauro Schaefer