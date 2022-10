Bolsonaro chega ao Palácio da Alvorada, de onde deve acompanhar apuração

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou há pouco ao Palácio da Alvorada, em Brasília, de onde deve acompanhar a apuração do resultado das eleições, mas não falou com a imprensa. Pela manhã, o chefe do Executivo votou no Rio de Janeiro, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, localizada na Vila Militar.

No Rio, o candidato voltou a dizer que vai ganhar a eleição em primeiro turno com, no mínimo, 60% dos votos, embora as pesquisas eleitorais não indiquem essa possibilidade. "Tenho a certeza que em uma eleição limpa, ganharemos hoje com no mínimo 60% dos votos", afirmou Bolsonaro.

O chefe do Executivo costuma desacreditar os levantamentos de intenção de voto e levantar suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas. Numa entrevista recente ao Jornal da Record, Bolsonaro se recusou a dizer se aceitará o resultado da eleição em caso de derrota.

