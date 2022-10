Bolsonaro comemora apoio de Moro e elogia ex-juiz: "Mostrou o que é corrupção no Brasil"

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou o apoio de Sergio Moro, senador eleito pelo União Brasil no Paraná, à disputa ao segundo turno para a Presidência da República, e comentou que as divergências do passado foram "apagadas". "Sergio Moro foi a pessoa que realmente mostrou o que era a corrupção no Brasil, levando dezenas de pessoas a condenações e deu uma nova dinâmica, muita esperança naquele momento", disse o presidente.

"Moro vai continuar, no meu entender, como agora senador trabalhando também com viés desse lado, assim como o [Deltan] Dallagnol”, completou o presidente.

Moro e Dallagnol foram eleitos, no último domingo (2), como senador e deputado federal, respectivamente. O primeiro obteve 1.953.188 de votos (33,50%) e o segundo, 344.917, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os mandatos começam em 2023.

Após o resultado, Moro declarou apoio a Bolsonaro. Em postagem nas redes sociais na manhã desta terça-feira (4), o senador eleito disse que "[o ex-presidente] Lula não é uma opção eleitoral".

Veja Também