Bolsonaro e Lula reservam a terça-feira para articulações pelo 2º turno

Os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem reservar esta terça-feira (4) para fazer articulações em prol da vitória no segundo turno destas eleições, que será realizado no próximo dia 30. Até lá, os presidenciáveis tentam obter apoios para conquistar o eleitorado.

Bolsonaro conseguiu apoio do ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Podemos), eleito como o deputado federal mais votado pelo Paraná neste primeiro turno, e busca o auxílio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que conquistou a reeleição.

Sem determinar uma data, Bolsonaro afirmou, na segunda-feira (3), que já tinha marcado uma reunião em Belo Horizonte com o objetivo de recuperar votos em Minas Gerais. Rio de Janeiro e São Paulo também serão priorizados por ele — nesses estados, o atual presidente conseguiu a maioria dos votos.

Lula pretende manter a vitória em Minas Gerais. Nas redes sociais, o petista afirmou que pretender aumentar a vantagem no estado e no Nordeste. Com relação a apoio da sua candidatura, o candidato afirmou que conseguiu o apoio do ex-presidente do PSDB Tasso Jereissati.

Segundo apurou a reportagem da Record TV, o PDT tende a anunciar um apoio crítico ao PT e ao ex-presidente Lula. Ciro Gomes, no entanto, não decidiu ainda se vai seguir o posicionamento do partido. Nos bastidores, é dado como praticamente certo que, mesmo que declare apoio a Lula na corrida ao Planalto, Ciro evitará fazer palanque com o petista.

Com 99,99% das seções totalizadas até a última atualização desta reportagem, Lula obteve 57.259.405 votos (48,43%) e Bolsonaro conseguiu 51.072.234 votos (43,20%). Desde o resultado do primeiro turno, ambos os candidatos ainda não iniciaram suas campanhas eleitorais. Até a publicação deste texto, Bolsonaro e Lula não haviam divulgado agenda pública para esta terça-feira.

Apoio dos ex-presidenciáveis

A candidata à Presidência pelo União Brasil, Soraya Thronicke, afirmou que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos no segundo turno presidencial. Na disputa pela presidência, Soraya obteve 600.953 votos (0,51%) e ficou em quinto lugar.

Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT), que ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente, ainda não declararam um possível apoio nem a Bolsonaro, nem a Lula.