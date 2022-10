Bolsonaro em Minas Gerais, e Lula em São Paulo; veja a agenda desta quinta

publicidade

Os candidatos que vão disputar a Presidência da República no segundo turno destas eleições, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vão cumprir atividades de campanha em dois estados do Sudeste nesta quinta-feira (6). O atual presidente terá agenda em Minas Gerais, e o petista fará ato em São Paulo.

Antes de viajar para a capital mineira, Bolsonaro vai se reunir com deputados eleitos no Palácio da Alvorada, em Brasília, às 9h. À tarde, em Belo Horizonte, o presidente vai participar de um encontro com os governadores eleitos Romeu Zema (Novo - MG) e Cláudio Castro (PL - RJ) e com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.

Além dos políticos, empresários da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) vão participar da reunião. O objetivo dos executivos é fazer propostas sobre o setor produtivo. Será a primeira viagem de Bolsonaro a Minas Gerais após o resultado do primeiro turno, único estado onde o presidente não superou os votos do rival petista.

Em São Paulo, o ex-presidente Lula vai participar de uma caminhada em São Bernardo do Campo, seu berço político, às 10h. O petista vai fazer o ato ao lado do vice na chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin, e do candidato ao Governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. A concentração da caminhada vai ser na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no Centro da cidade.

"Estado espelho"

Minas Gerais é um estado visto como um "espelho do Brasil" por refletir o resultado das urnas nas disputas presidenciais. Desde a redemocratização, todos os presidentes eleitos também venceram na região. No primeiro turno, Lula obteve 48,43%, e Bolsonaro, 43,20% dos votos. Em Minas Gerais, o percentuais foram 48,29% e 43,60%, respectivamente.

Para analistas políticos, entre as explicações para Minas Gerais ser uma unidade da federação estratégica eleitoralmente está a geografia do estado, que faz divisa com outros seis, de diferentes regiões, e tem costumes diversificados.