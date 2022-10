Bolsonaro se reúne com senadores eleitos no Alvorada: "Certeza que o Brasil não sofrerá retrocesso"

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com um grupo de senadores eleitos no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (5) em um esforço para impulsionar a campanha ao segundo turno. Mais cedo, ele recebeu os governadores reeleitos Ratinho Júnior (PSD- PR) e Ibaneis Rocha (MDB-DF), além da bancada do agro.

"Temos um Senado mais centro-direita e que aprovará uma proposta que todo o Brasil vai sair ganhando. Se durante a pandemia, com uma guerra lá fora e com uma crise ideológica enorme, nós conseguimos avançar, muito mais será feito com um parlamento simpático ao Executivo", comentou.

O presidente citou ainda as reformas que passaram pelo parlamento nos últimos quatro anos e disse que o entendimento político do grupo é a "geração de felicidade para a população". "O esforço agora é para conseguir votos, assim temos certeza de que o Brasil não sofrerá nenhum retrocesso", enfatizou Bolsonaro.

Entre os presentes, estavam ex-ministra Damares Alves (Republicanos), eleita pelo DF, a ex-ministra e senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (PL), o vice na chapa de reeleição, Walter Braga Netto (PL), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o senador reeleito Romário (PL-RJ) e o senador Roberto Rocha (PTB-MA).

A reunião ocorre um dia depois do ex-ministro Sérgio Moro, também eleito ao Senado nestas eleições, declarar apoio à reeleição de Bolsonaro. "O passado foi apagado, os desentendimentos ficaram para trás", declarou Bolsonaro.

O senador Carlos Portinho (PL), líder do governo no Senado, comentou que nunca antes houve uma relação tão harmoniosa entre o poder Legislativo e Executivo. "Não podemos dar um salto no escuro e voltar para trás. Aqui o presidente Bolsonaro tem a grande base do Senado, aqui somos mais de 60, incluindo os suplentes, raras vezes viu-se isso na história", destacou.

Apoio dos governadores e do agronegócio

Nesta quarta, o presidente também recebeu o apoio formal de governadores eleitos no primeiro turno e da frente parlamentar do agronegócio. A senadora eleita Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, disse que o governo Bolsonaro foi importante para o agronegócio e que o setor só tende a ganhar caso ele seja reeleito ao Palácio do Planalto. A senadora participou tanto da reunião com setores do agronegócio, quanto da reunião com os senadores.

"O presidente trouxe aqui hoje a força do Senado e a frente da bancada ruralista, estiveram aqui mais de 200 deputados, os senadores eleitos e outros nomes que já estão aqui apoiando o presidente. O agro está no DNA do nosso país e o agro apoia o senhor porque sabe que o seu governo trabalhou pelo agronegócio", destacou Tereza Cristina.