Bolsonaro tem 51,2% dos votos válidos, diz pesquisa

publicidade

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), lidera em intenções de voto para o segundo turno das Eleições 2022, de acordo com levantamento do Instituto Veritá. Segundo os dados da pesquisa estimulada (em que são apresentados os nomes dos candidatos), Bolsonaro tem 51,2% dos votos válidos contra 48,8% do também candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse cenário, 2,6% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou anular o voto. Já 2,3% não responderam. Os dados do instituto foram divulgados neste domingo (16).

Na pesquisa espontânea, em que os eleitores não são informados sobre os candidatos, Bolsonaro também está à frente. O atual presidente aparece com 47,3% dos votos, enquanto Lula tem 44,9%. Os indecisos são 6,5% dos entrevistados e 1,4% vai votar branco ou nulo. No cenário em que excluem os votos brancos e nulos, o presidente aparece com 51,2% dos votos válidos e Lula com 48,8%.

A pesquisa ouviu 5.528 eleitores em 219 municípios brasileiros das 27 unidades da federação, entre 11 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-04850/2022. O levantamento foi feito por iniciativa do próprio instituto de pesquisa.

Dos entrevistados, 47,1% são homens e 52,9% mulheres. 30,7% das pessoas ouvidas têm até o ensino médio e 31,3% concluíram o nível superior. Confira todos os resultados:

Pesquisa nacional voto espontâneo

Jair Bolsonaro (PL): 47,3%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44,9%

Indecisos: 6,5%

Branco e Nulo: 1,4%

Pesquisa nacional voto estimulado

Jair Bolsonaro (PL): 48,7%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 46,4%

Indecisos: 2,3%

Branco e Nulo: 2,6%

Pesquisa estimulada votos válidos

Jair Bolsonaro (PL): 51,2%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48,8%