Bolsonaro virá ao RS na próxima semana

publicidade

O candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro (PL), deverá cumprir agenda no Rio Grande do Sul durante o segundo turno. A previsão é que ele esteja na próxima semana e na última deste mês. A informação incial é que os compromissos sejam agendados para os dias 11 e 26 de outubro, segundo detalhou o candidato ao governo do Estado Onyx Lorenzoni (PL). A agenda, bem como as cidades e os locais ainda não estão definidos. Segundo Onyx, serão apresentadas opções e decisão caberá ao presidente.

Última vez que o presidenciável esteve no Estado foi durante a Expointer, no início de setembro. Na ocasião, em função do primeiro turno e do RS ter dois candidatos