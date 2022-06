Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre-Rios do Sul terão eleição no dia 30 de outubro

publicidade

Os eleitores de Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre-Rios do Sul deverão retornar às urnas para eleger prefeito e vice-prefeito no dia 30 de outubro, mesmo dia em que está prevista, se necessária, a realização do segundo turno das eleições gerais. A data foi estabelecida segundo resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ocorre em função da cassação, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), dos prefeitos eleitos em 2020.

Em Cachoeirinha, o novo pleito ocorre devido à cassação do prefeito reeleito Miki Breier (PSB) e seu vice, Maurício Medeiros (MDB), em abril deste ano. Também foi declarada a inelegibilidade de Breier pelos próximos oito anos a partir das eleições de 2020.

No mesmo mês, o TRE também cassou os mandatos do prefeito Vlamor Capelett (PP) e da sua vice, Gláucia Brocco (PTB), de Cerro Grande. E, em Entre-Rios do Sul, a cassação dos diplomas de Jairo Leyter (MDB) e Auri Vassoler (MDB), respectivamente prefeito e vice, ocorreu em maio. Leyter também ficou inelegível para as eleições que se realizarem nos oito anos após o pleito de 2020.