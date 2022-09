Caminhão usado nas carreatas de Heinze tem princípio de incêndio

publicidade

O trio elétrico utilizado nas carreatas do candidato ao governo do Estado Luis Carlos Heinze (PP) teve um princípio de incêndio na tarde desta terça-feira. O veículo estava no bairro Industrial, em Novo Hamburgo. O Corpo de Bombeiros Militar do RS foi acionado e as chamas contidas.

A candidatura de Heinze falou sobre o assunto por meio da sua conta no Twitter, explicando que no momento do incêndio, o veículo não estava à serviço da campanha. "A empresa informou que não havia nenhum ocupante na parte superior do caminhão, e o condutor passa bem", diz o texto.

No último sábado, o progressista participou de uma carreata na zona norte de Porto Alegre, saindo das proximidades da Fiergs.

Recebi agora a informação que o caminhão que utilizamos em nossas carreatas, teve um princípio de incêndio. No momento, o veículo não estava à serviço da nossa campanha. A empresa informou que não havia nenhum ocupante na parte superior do caminhão, e o condutor passa bem. https://t.co/T0BYGlvw1u — Luis Carlos Heinze (@Heinzeoficial) September 26, 2022

*Com informações de Felipe Faleiro