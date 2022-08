Campanha de Bolsonaro pretende acionar TSE contra sites críticos ao presidente

publicidade

A equipe jurídica da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra sites ilegais críticos ao atual chefe do Executivo brasileiro. De acordo com o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho, a ideia é protocolar uma interpelação judicial e uma representação eleitoral na Corte ainda nesta quarta-feira (31).

A medida ocorre após sites publicarem críticas a Bolsonaro. Uma das publicações afirma que o candidato à reeleição é uma "ameaça" ao Brasil, que a estratégia bolsonarista segue o "manual neofascista" para enfraquecer a democracia e cita, entre outras questões, o aliciamento das Forças Armadas.

Um dos sites com críticas ao presidente seria de domínio de Gabriel Baggio Thomaz, segundo informações de registro do domínio. A reportagem busca contato com o citado, mas ainda não conseguiu retorno. Procurado, o Palácio do Planalto ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestações.

