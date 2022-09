Candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não comparece à sabatina do Jornal da Record

publicidade

No dia 2 de outubro, eleitores de todo o país vão às urnas escolher quem governará a nação pelos próximos quatro anos. Mantendo a tradição de apoio à democracia, a Record TV e o Portal R7 dão início, nesta sexta-feira, ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Presidência da República. Foram convidados os quatro candidatos mais bem posicionados na pesquisa Ipec do dia 29 de agosto.

Apenas um desses candidatos optou por ausentar-se da sabatina. Luiz Inácio Lula da Silva, que seria o primeiro entrevistado, recusou o convite, alegando compromissos de campanha e por não concordar com a ordem estipulada para as entrevistas. Os advogados de Lula entraram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral questionando o critério utilizado pela Record TV. A relatora do caso, a ministra Maria Claudia Bucchianeri, classificou o critério das entrevistas como justo, imparcial e dentro da lei, decisão mais tarde confirmada pelo plenário do TSE e pela Procuradoria-Geral Eleitoral.