Candidatos à prefeitura de Cachoeirinha votam em eleições suplementares

Os candidatos à prefeitura de Cachoeirinha, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, já foram votar neste domingo. No município, além de governador e presidente, os eleitores terão de escolher entre Cristian Wasem (MDB), prefeito em exercício; Rubens Otávio (União Brasil), conhecido como Dr. Rubinho; e David Almansa (PT), para comandar a cidade até 2024. As eleições suplementares ocorrem em função da cassação pela Justiça Eleitoral da chapa do prefeito eleito em 2020, Miki Breier (PSB).

O candidato do União Brasil, Rubens Otávio, chegou cedo no colégio Osvaldo Camargo, no bairro Fátima. Segundo o candidato, as expectativas são as "melhores possíveis, pois é o ato da democracia". "Acabamos dando origem a cassação do Miki e agora estamos na corrida do pleito. Estivemos na rua, apresentamos nossos projetos e fizemos corpo a corpo. Cachoeirinha precisa da mudança.", afirmou.

No fim da manhã, foi a vez de David Almansa, candidato do PT, votar no colégio Osvaldo Carmago. Ele estava acompanhado da sua vice, Ester Ramos (PSol), do vereador de Porto Alegre e marido de Ester, Pedro Ruas (PT), além de demais apoiadores. Na chegada, Almansa reclamou da falta de fiscalização e da atuação das autoridades frente a quantidade de registros de boca de urna nas proximidades dos locais de votação. Sobre a eleição, disse estar com uma expectativa positiva. "Cachoeirinha precisa de uma nova política. Mais enérgica e eficiente."

O prefeito em exercício, Cristian Wasem (MDB) votou logo após as 11 horas na escola Mascarenhas de Moraes, no bairro Quitandinha, região central da cidade, acompanhado da esposa e do vereador Marco Barbosa (PP). O candidato disse estar confiante. "Foi uma campanha feita de propostas. Organizada, limpa e determinada. Esperamos agora que as urnas falem."

*Com informações de Fernanda Bassôa