Candidatos falam sobre IPE e medidas para saúde na Amrigs, em Porto Alegre

Além dos confrontos diretos, os candidatos ao governo do RS neste segundo turno, Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) responderam a perguntas da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), em debate do Correio do Povo e Rádio Guaíba. Uma delas dizia respeito ao represamento de atendimentos e projetos para assistência de saúde da população gaúcha e a outra sobre o modelo de governança do IPE Saúde.

Onyx afirmou a necessidade de diálogo constante com as entidades médicas, coisa que, segundo ele, não houve na gestão do adversário. Sobre o IPE Saúde, ele se comprometeu a formação de uma gestão técnica. "Não haverá representantes políticos no IPE Sáude, haverá técnicos", disse, projetando um eventual governo.

Chamando de "mortal" a dívidada do instituto para com os hospitais, ele atrelou a ela as dificuldades de operação. Onyx destacou também o sucateamento do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que, caso eleito, terá papel importante no combate à drogadição.

Leite chamou o adversário de "usina de mentiras" por dizer que a dívida do IPE com os hospitais era de R$ 1 bilhão. "Seremos o governo que vai resolver o problema do IPE, que não tem R$ 1 bilhão em dívidas. São cerca de R$ 360 mil. Mas ele ignora isso, não gosta de números", alfinetou.

O ex-governador disse que o sistema contributivo será rediscutido, através de diálogo com entidades envolvidas. "Ficou uma demanda reprimida no período da pandemia. A contribuição não cresceu e precisa ser justa, o que pode representar até valores menores para alguns servidores", garantiu.

Antes, os candidatos já haviam abordado questão envolvendo o sistema prisonal, feita pelos veículos de comunicação que organizam o debate.