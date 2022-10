Caxias do Sul registra movimento mais intenso em locais com maior número de seções eleitorais

publicidade

Em Caxias do Sul, segue intenso movimento de eleitores nos locais com maior número de seções eleitorais como no salão paroquial do bairro Cruzeiro, na Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zattera e no Instituto Estadual de Educação Cristovão de Mendoza. Apesar da formação de filas constantes a votação está ocorrendo de forma tranquila, sem que o eleitor necessite ficar muito tempo esperando para votar. A Justiça Eleitoral informou que seis urnas eletrônicas precisaram ser substituídas.

Na área da segurança, foram constatados dois tumultos, um no bairro Santa Fé e outro na Parada Cristal. Nenhuma prisão foi realizada.

Sobre os santinhos que foram espalhados nas imediações das seções eleitorais, a Justiça Eleitoral de Caxias do Sul informou que em, pelo menos, um caso o candidato responsável vai ser acionado durante a semana para prestar esclarecimentos. Na questão do passe livre o transporte coletivo nas paradas de ônibus tiveram pouca movimentação de usuários.

