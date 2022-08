Ciro Gomes escolhe Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador, para vice

publicidade

A vice-prefeita de Salvador (BA), Ana Paula Matos (PDT), será candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes para concorrer ao Palácio do Planalto. O anúncio foi feito em Brasília, nesta sexta-feira (5), último dia para as definições dos partidos. Ciro havia anunciado na campanha que queria uma mulher como vice. A negociação chegou a envolver outros partidos, mas não avançou.

O candidato passou a receber críticas por não conseguir dialogar e construir alianças fora do PDT, mas rebateu com a analogia de que “os escravistas não vão ajudar os abolicionistas”.

Cinco nomes foram cotados para o cargo de vice, além de Ana Paula. Leila Barros, anunciada como candidata à governadora do Distrito Federal, a deputada estadual do Rio Grande do Sul Juliana Brizola, a ex-reitora da USP Suely Vilela, a delegada Marta Rocha e a vice-prefeita de Recife, Isabella de Roldão.

