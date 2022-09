Ciro lamenta apoio de irmãos ao PT no Ceará: "A facada está doendo muito"

publicidade

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse nesta terça-feira em sabatina na Record TV que o apoio dado ao PT no Ceará pelos irmãos dele, o senador Cid Gomes (PDT) e o prefeito de Sobral (CE), Ivo Gomes (PDT), foi como uma facada nas costas.

Questionado sobre o assunto durante a entrevista, Ciro disse que não gostaria de comentar o tema visto que "a facada está doendo muito". "A ferida está aberta, está sangrando nesse momento, dói para valer", lamentou o candidato do PDT, que já foi governador do Ceará e tem o estado como maior reduto eleitoral.

Desde o início da campanha, Cid e Ivo chegaram a participar de eventos ao lado do ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que vai disputar o Senado e apoia Elmano de Freitas (PT) ao governo estadual. O PDT também tem um candidato no Ceará, Roberto Cláudio, mas a família de Ciro não deu respaldo ao nome dele.

Sem apoio da família, o presidenciável do PDT não fez campanha no Ceará. “Sabe por que dói?” Porque dei a minha vida inteira ao povo do Ceará e tive de volta do povo do Ceará honras e privilégios que hoje me permitem dizer: 'Cearense, faça o que você quiser de mim. O que vocês fizerem, estou agradecido'. Não fiz campanha lá por isso, porque está doendo.” Ciro lembrou que venceu no Ceará em todas as vezes que disputou a Presidência da República e disse que está na expectativa para que isso não mude. "É o meu desejo. Estou na mão dos cearenses", destacou.

