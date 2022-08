Compromissos no MS, PB, RJ e SP: confira a agenda deste sábado dos presidenciáveis

publicidade

Dos 12 candidatos à Presidência da República, sete divulgaram agenda pública para este sábado. Confira os detalhes abaixo:

Ciro Gomes (PDT)

10h - Caminhada no calçadão de Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

13h - Caminhada em Alcântara, em São Gonçalo (RJ).

16h - Encontro com protetores de animais e assinatura de carta-compromisso, em Niterói (RJ).

Felipe D'Avila (Novo)

(horário não divulgado) - Gravação para programa de TV.

Jair Bolsonaro (PL)

8h30min - Motociata saindo de Volta Redonda (RJ).

11h - Participa da cerimônia "Espadim 2022 AMAM" (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende (RJ).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

11h - Participa do "Ato pela Democracia", no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Pablo Marçal (PROS)

10h - Adesivaço, em São Paulo.

Simone Tebet (MDB)

10h - Participa da "Grande Arrancada Campanha Simone Tebet", com Rodrigo Garcia e Edson Aparecido, em São Paulo.

15h - Gravação do Programa de Rádio da propaganda eleitoral.

18h - Gravação do Programa de TV da propaganda eleitoral.

Veja Também

Soraya Thronicke (União Brasil)

11h - Lançamento oficial das campanhas de Soraya Thronicke à Presidência da República, de Rose Modesto (União Brasil) ao Governo do Mato Grosso do Sul e de Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) ao Senado, em Campo Grande.

17h30 - Participa do lançamento da campanha à reeleição do deputado federal Julian Lemos (União Brasil), em João Pessoa.

Os candidatos à Presidência José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.