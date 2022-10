Confederação dos transportes critica bloqueios feitos por caminhoneiros em estradas

publicidade

A CNT (Confederação Nacional do Transporte), entidade que representa empresas de transporte no Brasil, afirmou que é contrária à paralisação que vem sendo promovida por caminhoneiros desde o início da manhã desta segunda-feira (31) em estradas do país.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registra interdição de rodovias em 17 unidades da federação, conforme comunicado da tarde desta segunda.

"A entidade respeita o direito de manifestação de todo cidadão, entretanto, defende que ele seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas", afirmou, por meio de nota.

A CNT lembrou que, além de transtornos econômicos, paralisações geram dificuldades para locomoção de pessoas, inclusive enfermas, além de dificultar o acesso do transporte de produtos de primeira necessidade da população, como alimentos, medicamentos e combustíveis.

Nesse sentido, a CNT tem convicção de que as autoridades garantirão a circulação de pessoas e de bens por todo o país com segurança, entendendo que qualquer tipo de bloqueio não contribui para as atividades do setor transportador e, consequentemente, para o desenvolvimento do Brasil.

