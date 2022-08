Confira a agenda de quarta-feira dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Seis dos 11 candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para esta quarta-feira. Compromissos dos postulantes ocorrem no Interior, em Porto Alegre e Região Metropolitana. Entre as atividades estão visitas em escolas locais e entrevistas. Alguns candidatos retomam à Expointer e cumprem agenda na feira. Roberto Argenta (PSC), por questões médicas, se mantém afastado de atividades de campanha.

Carlos Messalla (PCB), Onyx Lorenzoni (PL), Paulo Roberto (PCO) e Rejane de Oliveira (PSTU) não divulgaram agenda.

Confira:

Edegar Pretto (PT)

14h30 - Gravação de vídeos

18h - Encontro temático "Justiça Social e Pão na Mesa!" para tratar de temas de combate à fome, geração de renda e agricultura familiar

Eduardo Leite (PSDB)

8h - Reunião AMCHAM

13h - Gravações

20h - Jantar com prefeitos na Expointer

Luis Carlos Heinze (PP)

Porto Alegre – RS

9h - Entrevista

9h - Gravação programa eleitoral

Esteio – RS

11h - Entrevista TV Assembleia - Expointer

12h - Almoço com a Bancada do Progressistas na Casa de Esteio - Expointer

19h - Coquetel Sistema Fecomércio - Estande SESC/SENAC - Expointer

20h - Jantar prefeitos do Progressistas - Expointer

Ricardo Jobim (Novo)

Santa Maria - RS

9h às 18h - Panfletagem na Esquina Democrática em data do Partido Novo no local

9h às 11h - Atende a entrevistas de veículos de comunicação do interior

14h - Visita à Escola Estadual de Ensino Médio Santa Marta, em Santa Maria

20h30 - Participa, juntamente com o candidato Rafael Dresch, de live sobre o tema "Educação", tendo como convidada a Ver. Mari Pimentel, do Partido Novo

Vicente Bogo (PSB)

09h15 - Reunião com o presidente, conselheiros e equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS)

13h30 - Entrevista para veículo local

15h - Acompanha atividades de rua com candidatos a deputado na Região Metropolitana.

Vieira da Cunha (PDT)

9h - Café com a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL

10hs - Visita à Escola Paulo Lauda - Primeiro Ciep construído pelo Gov. Alceu Collares

11h - Visita à Escola Marista na Santa Marta;

12h30 - Almoço com o candidato a deputado federal professor Burmann

(15h deslocamento para Taquari)

19h - Jantar das rosas

(pernoite Lajeado)