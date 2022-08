Confira a agenda de quinta-feira dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Oito dos 11 candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para esta quinta-feira. Durante o dia, os compromissos ficam concentrados em na Capital e Região Metropoliana. Parte dos candidatos deve participar de painel promovido pelo Sindicato das Empresas de Informática (SEPRORS), que ocorre às 10h, no bairro Navegantes. À noite, o debate da emissora RDCTV com os candidatos a vice-governador deve mobilizar alguns candidatos, que acompanham seus parceiros de chapa. Outras atividades incluem caminhadas pela cidade, entrevistas e panfletagem.

Carlos Messalla (PCB), Eduardo Leite (PSDB) e Paulo Roberto não divulgaram agenda.

Confira aqui:

Edegar Pretto (PT)

8h30 - Entrevistas para rádios do Interior

15h - Encontro com promotoras legais populares sobre projetos de enfrentamento à violência contra as mulheres na ONG Themis

19h - Live com o jornalista

Luis Carlos Heinze (PP)

15h - Concentração Heinze, Tanise e Nádia com lideranças e militância na Avenida Oswaldo Aranha. Em seguida, caminhada até as proximidades com o Hospital de Pronto Socorro.

- Gravação de programas de rádio e televisão

Onyx Lorenzoni (PL)

10h - Painel do Sindicato das Empresas de Informática (SEPRORS) com os candidatos ao governo do RS

Rejane de Oliveira (PSTU)

Panfletagem na Escola Estadual de Ensino Médio Infante Dom Henrique

10h30 - Conversa com a FAMURS

20h30 - Acompanha o debate com candidatos a vice-governador na RDCTV

Ricardo Jobim (Novo)

9h às 9h45 - Entrevistas para veículos de imprensa do interior;

10h às 12h - Painel do Sindicato das Empresas de Informática (SEPRORS) com os candidatos ao governo do RS

15h às 18h - Gravação de programas eleitorais

20h - Lançamento da candidatura de Artur Lorentz para deputado estadual

20h30 - Acompanha o debate com candidatos a vice-governador na RDCTV

Roberto Argenta (PSC)

Agenda suspensa para tratamento de saúde

Vicente Bogo (PSB)

10h - Painel com o SEPRORGS, no Instituto Caldeira.

11h - Reunião mensal do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS/RS), na FAMURS.

12h - Acompanha o candidato a senador Airto Ferronato em encontro com UNAFISCO

12h30 - Participação no Ato do PSB na Esquina Democrática

15h - Entrevista

18h - Live na sede do PSB.

20h - Acompanha a candidata a vice-governadora Josi Paz no debate da RDCTV.

Vieira da Cunha (PDT)

10h - Painel do Sindicato das Empresas de Informática (SEPRORS) com os candidatos ao governo do RS