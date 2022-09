Confira a agenda de sexta-feira dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Seis candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda para esta sexta-feira. A 10 dias do 1º turno, candidatos intensificam contato com eleitor e apostem em caminhadas e carreatas. As agendas contemplam além da Capital, cidades da Região Metropolitana e do Interior.

Os candidatos Carlos Messalla (PCB), Onyx Lorenzoni (PL), Rejane de Oliveira (PSTU) e Roberto Argenta (PSC) não divulgaram agenda.

Confira:

Edegar Pretto (PT)

10h - Novo Hamburgo: Caminhada pela Vila Kipling

12h45 - Porto Alegre: Ato RS pela Água, em Defesa do Saneamento Público, em frente à prefeitura

14h - Campo Bom: Caminhada no Centro, com concentração na Praça João Blos

15h - Sapiranga: Caminhada com concentração na Rua Presidente Kennedy, em frente aos apartamentos da Cohab

16h30 - Dois Irmãos: Visita ao Jornal Dois Irmãos

16h45 - Dois Irmãos: Caminhada

17h30 - Estância Velha: Caminhada com concentração na Praça Primeiro de Maio

Eduardo Leite (PSDB)

8h20 - Entrevista jornal da Capital

9h30 - Entrevista jornal do Interior

11h - Caminhada na Restinga

14h30 - Caminhada na Azenha

16h30 - Caminhada na Voluntários da Pátria

Luis Carlos Heinze (PP)

7h30 – Entrevista

Passo Fundo

8h - Reunião com produtores rurais e lideranças políticas

10h – Reunião Comung

11h – Deslocamento para Erechim

12h – Associação Comercial e Industrial de Erechim

14h – Caminhada no Centro de Erechim

Ricardo Jobim (Novo)

8h - Atende veículos de imprensa do interior

12h - Almoço com apoiadores em Carazinho

19h - Jantar de mobilização de campanha em Passo Fundo

Vicente Bogo (PSB)

7h30 - Entrevista à rádio do interior

8h - Atividades em Rio Grande com os candidatos a deputado federal

8h40 - Visita e entrevista à rádio do interior

9h20 - Visita e entrevista à rádio do interior

10h - Visita à Santa Casa de Rio Grande

13h30 - Atividades em Pelotas com os candidatos a deputado estadual

14h - Caminhada no Calçadão e região central de Pelotas

Vieira da Cunha (PDT)

8h - Visita e entrevista à rádio do interior

9h10 - Reunião Comitê PDT

10h30 - Visita ao Polo Naval

11h30 - Almoço

13h - Balsa para São José do Norte

13h30 - Receptivo em São José do Norte

15:45 - Mostardas - reunião com companheiros de Mostardas e Tavares

18h - Palmares do Sul - reunião com lideranças

19h15 - Carreata até Capivari do Sul

19h30 - Capivari do Sul - Ato Público de Campanha - Inauguração do Comitê e palestra com os companheiros