Confira a agenda desta quarta-feira dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Cinco candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para esta quarta-feira. Debate promovido pelo grupo sinos, entrevistas e gravações para programas de rádio e TV estão entre os compromissos dos postulantes.

Carlos Messalla (PCB), Onyx Lorenzoni (PL), Ricardo Jobim (Novo), Rejane de Oliveira (PSTU) e Roberto Argenta (PSC) não divulgaram agenda pública.

Edegar Pretto (PT)

8h30 - Entrevista à rádio do interior

11h55 - Entrevista a emissora da Capital

14h30 - Gravação de programas de rádio e TV

19h - Edegar Pretto, Pedro Ruas e Olívio Dutra visitam o Acampamento Farroupilha, no Parque da Harmonia

Eduardo Leite (PSDB)

8h - Debate com os candidatos ao governo promovido pelo Grupo Sinos.

10h30 - Ato de Filiação vice-prefeito de Novo Hamburgo, Marcio Luders, ao PSDB

14h - Gravações

Luis Carlos Heinze (PP)

Novo Hamburgo

8h – Debate com os candidatos ao governo promovido pelo Grupo Sinos.

Sapucaia do Sul

18h – Aniversário do Heinze – Calçadão de Sapucaia do Sul

Vicente Bogo (PSB)

8h30 - Debate com os candidatos ao governo promovido pelo Grupo Sinos

11h - Caminhada e atividades de rua centro de Alvorada, com Clair Oliveira e Mário Bruck

12h - Almoço com apoiadores em Alvorada

15h - Gravação de entrevista

18h - Entrevista ao vivo no Redação TVE

20h - Live com o jornalista Juremir Machado da Silva

Vieira da Cunha (PDT)

8h - Debate com os candidatos ao governo promovido pelo Grupo Sinos

11h30 - Visita à Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha;

16h - Gravação para os programas de rádio e tv.