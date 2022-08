Confira a agenda desta segunda-feira dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Três candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para esta segunda-feira. Atividades incluem reunião com coordenação de campanha, entrevista e gravação de vídeos para o período eleitoral. Carlos Messalla (PCB), Eduardo Leite (PSDB), Luis Carlos Heinze (PP), Onyx Lorezoni (PL), Paulo Roberto Silveira Júnior (PCO), Ricardo Jobim (Novo), Roberto Argenta (PSC) e Vicente Bogo (PSB) não divulgaram agenda.

Confira:

Edegar Pretto (PT)

10h - Preparação para o debate da Rádio Gaúcha

14h30 - Gravação de vídeos com Olívio Dutra

Rejane de Oliveira (PSTU)

14h - Reunião com a Coordenação Eleitoral do PSTU

Vieira da Cunha (PDT)

9h45 - Entrevista Grupo Sinos por Cláudio Brito e João Ávila.

18h - Posse direção do PDT Municipal: mobilização para o início da campanha.

20h - Reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Sport Club Internacional.