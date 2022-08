Confira a agenda desta sexta-feira dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Oito dos 11 candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para esta sexta-feira. No primeiro dia em que será veiculado o programa eleitoral gratuíto em rádio e TV as atividades dos postulantes variam entre entrevistas, palestras e encontros com entidades. Candidatos também buscam proximidade com os eleitores e, por isso, devem se encontrar com apoiadores em eventos pela Capital.

Carlos Messalla (PCB), Eduardo Leite (PSDB) e Paulo Roberto (PCO) não divulgaram agenda.

Confira:

Edegar Pretto (PT)

10h - Gravação de vídeos

14h - Caminhada na Vila Cruzeiro

18h - Encontro com a juventude no Largo Zumbi dos Palmares e caminhada na Cidade Baixa

Luis Carlos Heinze (PP)

8h - Palestra Fecomércio/Sesc/Senac

11h30 - Concentração e Mobilização Militância na Esquina Democrática

Onyx Lorenzoni (PL)

Reunião com apoiadores

Rejane de Oliveira (PSTU)

19h - Entrevista online

Ricardo Jobim (Novo)

9h às 10h - Entrevistas para veículos de imprensa do interior

10h30 - Visita e reunião na Fecomércio RS

14h às 16h - Entrevista a veículo local

17h - Entrevista a veículo local

19h - Participa da inauguração oficial do comitê de campanha de Juan Savedra (candidato a deputado estadual)

Roberto Argenta (PSC)

Agenda suspensa para tratamento de saúde

Vicente Bogo (PSB)

8h30 - Café da Manhã no Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs)

12h às 17h - Acompanha atividades de candidatos a deputado do PSB na Região Metropolitana

18h - Gravações para programa de TV

19h - Live de mobilização nas redes sociais

Vieira da Cunha (PDT)

12h - Entrevista no Balanço Geral da Rede Record

15h - Visita ao Centro Social Pe. Pedro Leonardi

16h - Visita à Cidade dos Anjos