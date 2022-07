Confira a agenda desta terça-feira dos candidatos à Presidência

publicidade

Os candidatos à Presidência da República divulgaram agenda pública para esta terça-feira (26). Ciro Gomes (PDT) participará de uma live, Jair Bolsonaro (PL) se reunirá com três ministros e Lula (PT) fará um encontro com a vice-presidente eleita da Colômbia. Confira abaixo:

Ciro Gomes (PDT)

19h30 - Participa da live "Ciro Games".

Jair Bolsonaro (PL)

10h às 10h30 - Encontro com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida.

15h às 15h30 - Reunião com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Sousa.

17h30 às 18h - Encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Lula (PT)

15h - Encontro com a vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez, em São Paulo.

Os pré-candidatos e candidatos à Presidência André Janones (Avante), Luciano Bivar (União Brasil), Pablo Marçal (Pros), Simone Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.