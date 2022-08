Confira a agenda deste fim de semana dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Cinco dos 11 candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para o fim de semana. Parte dos postulantes deve participar da Expointer, que começou neste sábado. O evento deve contar, ainda, com um painel de agronegócio envolvendo os nomes que concorrem ao governo do RS. Demais atividades incluem visitas na Região Metropolitana, inauguração de cômite e entrevista.

Carlos Messalla (PCB), Onyx Lorenzoni (PL), Paulo Roberto (PCO), Rejane de Oliveira (PSTU), Ricardo Jobim (Novo) e Roberto Argenta (PSC) não divulgaram agenda.

Confira:

Edegar Pretto (PT)

Sábado 27/8

12h - Esteio/Expointer: Entrevista à Rede Pampa

13h - Esteio/Expointer: Visita ao Pavilhão da Agricultura Familiar

14h15 - Esteio/Expointer: Visita ao Espaço da Emater

15h - Esteio: Caminhada pelo centro da cidade

16h30 - Sapucaia do Sul: Caminhada pela Cohab Blocos

17h - Sapucaia do Sul: Caminhada pela avenida principal e visita ao comércio

19h - Alvorada: Lançamento da candidatura de Stela Farias para deputada estadual

Domingo 28/8

10h30 - Porto Alegre: Caminhada na Feira da Santa Rosa, Bairro Rubem Berta

12h30 - Canoas: Lançamento da candidatura de Maria Eunice como deputada federal

13h30 - Porto Alegre: Lançamento da candidatura de Reginete Bispo como deputada federal

Eduardo Leite (PSDB)

Sábado 27/8

10h - Painel RBS na Expointer

12h - Visita a estandes da Expointer

Luis Carlos Heinze (PP)

Sábado 27/8

9h - Painel RBS Expointer em Esteio

O candidato deverá ficar na Expointer durante todo o dia de sábado

Vicente Bogo (PSB)

Sábado 27/8

9h30 - Painel com Rosane de Oliveira, na Casa da RBS, na Expointer.

14h - Visita com o candidato ao senado Airto Ferronato à Casa do Profissional CREA-RS, na Expointer.

15h30 - Visita na Casa do Técnico Agrícola, do SINTARGS, na Expointer.

17h30 - Inauguração do Comitê Central da Chapa Majoritária do PSB

Vieira da Cunha (PDT)

Sábado 27/8

8h30 - Expointer - entrega da Carta de Propostas da Engenharia, Agronomia e Geociências chancelada pelos 27 Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de todo o País, que integram o Sistema Confea/Crea e Mútua.

10h - Painel sobre agronegócio

17h30 - Entrevista

19h - Comício em Parobé