Confira a agenda deste sábado dos pré-candidatos à Presidência

publicidade

Quatro pré-candidatos e candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano divulgaram agenda pública para este sábado. Cada um estará num estado da região Sudeste. Confira abaixo.

André Janones (Avante)

10h às 13h – Convenção do Avante para oficialização da candidatura, em Belo Horizonte.

Ciro Gomes (PDT)

9h – Convenção estadual do PDT do Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro (PL)

9h – Chegada ao aeroporto de Vitória e café da manhã com pastores e empresários. Depois sai para a motociata (trajeto não informado).

Entre 9h e 10h – Apoiadores vão se reunir no posto Mobi Dick, em Vilha Velha. Depois atravessam a ponte e seguem para Vitória para a concentração para o evento, na Praça do Papa.

13h – Chega à Praça do Papa, em Vitória, e discursa em evento.

Luciano Bivar (União Brasil)

11h – Junto com a presidente do União Brasil Mulher, Soraya Thronicke, recebe o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Sergio Moro, e a pré-candidata à deputada federal por São Paulo, Rosangela Moro, no encontro Mulheres Unidas por São Paulo.

Os pré-candidatos e candidatos à Presidência da República Lula (PT), Pablo Marçal (Pros), Simonte Tebet (MDB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.

Veja Também