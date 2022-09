Confira agenda de sexta-feira dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Seis dos 11 candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para esta quinta-feira. À noite, postulantes se reúnem em mais um debate promovido por emissora da Capital. Ao longo do dia, as atividades variam entre entrevistas, visitas e reunião com coordenação de campanha.

Carlos Messalla (PCB), Onyx Lorenzoni (PL), Paulo Roberto (PCO), Rejane de Oliveira (PSTU) e Roberto Argenta (PSC) não divulgaram agenda.

Confira:

Edegar Pretto (PT)

8h25 - Entrevista a veículo do Interior

10h - Entrevista ao Jornal Correio do Povo

22h - Debate TV Pampa com candidatos ao governo

Eduardo Leite (PSDB)

8h20 - Café da manhã com lideranças - Venâncio Aires

9h - Caminhada com apoiadores - Venâncio Aires

9h50 - Visita ao Hospital São Sebastião Mártir - Venâncio Aires

11h - Palestra para empresários - Santa Cruz do Sul

12h - Almoço com empresários e apoiadores - Santa Cruz do Sul

14h15 - Visita ao centro regional TEAcolhe - Santa Cruz do Sul

16h30 - Visita à obra do Pavimenta - Sobradinho

17h - Visita à quadra de esportes - Sobradinho

17h30 - Encontro regional em Sobradinho

20h - Jantar com apoiadores - Ibirubá

Luis Carlos Heinze (PP)

Canela

9h - Seminário Consórcio Rio dos Sinos – Grande Hotel Canela

Porto Alegre

22h - Debate TV Pampa com candidatos ao governo

Ricardo Jobim (Novo)

8h30 - Entrevista programa "Agora" da Rádio Guaíba

9h - Participa do 1º Congresso de Saneamento Básico do Consórcio Pró-Sinos no município de Canela

Agenda interna com as equipes de campanha

22h - Debate TV Pampa com candidatos ao governo

Vicente Bogo (PSB)

8h - Reunião com a Coordenação de campanha.

11h - Acompanha atividades com candidatos a deputado na Região Metropolitana.

16h - Lançamento da candidatura de Sanny Figueiredo ao Senado, pelo PSB.

22h - Debate TV Pampa com candidatos ao governo

Vieira da Cunha (PDT)

Preparação para o debate

22h - Debate TV Pampa com candidatos ao governo