Confirmada viagem de Lula a Portugal, no dia 18, após Egito

Está confirmada a viagem do presidente eleito, Lula da Silva, a Portugal, como primeiro país da Europa a ser visitado pelo petista, que assume no Planalto em 1 de janeiro seu terceiro mandato presidencial. No dia 18, Lula chegará a Lisboa, após participação na COP27, com sede no Egito, para encontro com o primeiro ministro português, Antônio Costa, e com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A confirmação da visita acaba de ser comunicada a autoridades e à diplomacia portuguesas. A informação foi obtida pelo blog em primeira mão.

Os preparativos para a visita de Lula já estavam em andamento há cerca de uma semana, no aguardo da confirmação da agenda do presidente eleito. O país vem acenando ao brasileiro com gestos políticos claros e públicos. "É com renovada esperança que se ouviu o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, renovar o seu compromisso com a desflorestação zero da floresta amazônica" – declarou o primeiro ministro português Antônio Costa, em seu pronunciamento em Sharm el-Sheikh, em mesa redonda ao lado de autoridades como Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

O líder português, que também foi um dos primeiros a saudar Lula pela vitória em 31 de outubro, mencionou expressamente a retomada da cooperação “em torno de causas globais”. Autoridades do país experimentaram constrangimentos com o governo Bolsonaro. O presidente não compareceu a mais de um evento oficial com altos representantes do país, como sinal de descontentamento ante as relações portuguesas, mesmo que institucionais, com seu adversário petista.